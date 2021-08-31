Мишустин вручил госнаграды артистам

В частности, ордена Дружбы удостоились композитор Вячеслав Добрынин и артист "Ленкома" Андрей Соколов

Михаил Мишустин сегодня вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусства.

Ордена Дружбы из рук премьера получили композитор Вячеслав Добрынин, руководитель Московского камерного оркестра "Музыка вива" Александр Рудин и артист театра "Ленком Марка Захарова" Андрей Соколов. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" глава правительства вручил артисткам Марии Шукшиной и Екатерине Жемчужной. Оперная певица Аида Гарифуллина, режиссер-постановщик Егор Дружинин, артистка театра Олеся Железняк и артист балета Артем Овчаренко были удостоены почетного звания заслуженный артист России. А ректор ГИТИСа Григорий Заславский - звания заслуженного деятеля искусств. Обращаясь к собравшимся, Михаил Мишустин подчеркнул особое значение искусства и культуры в жизни страны и поблагодарил лауреатов за их творчество.

"Сегодняшние лауреаты внесли большой вклад в отечественную культуру и искусство. В биографии каждого из вас немало ярких моментов, успешных выступлений и творческих открытий. Многие годы вы искренне и преданно служите своей аудитории. Уважаемые друзья, о ваших талантах можно говорить долго, ведь творчество - это не только часы и дни, когда вы напряженно работали над новым проектом, это вся ваша жизнь. Хочу искренне поблагодарить всех присутствующих за то, что вы сделали для развития российской культуры и искусства", - заявил Мишустин.

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