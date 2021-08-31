Пентагон раскрыл Зеленскому детали военного соглашения с Киевом

Одна из целей – "сдерживание российской агрессии"

Оборонное соглашение между США и Украиной подготовлено к подписанию во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского. Оно расширяет сотрудничество двух стран по Черному морю, кибербезопасности и разведке, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с Зеленским в Вашингтоне.

"Наша поддержка независимости Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима", - заявил Остин. Глава американского оборонного ведомства отметил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО. И военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в альянсе.

Кроме того, по словам Остина, готовится к подписанию рамочное соглашение о стратегических договоренностях в области обороны. Одна из указанных целей - поддержка Украины и "сдерживание российской агрессии", передает РИА Новости.

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