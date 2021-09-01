"Афганистан - лишь повод": критика в адрес Байдена звучит все громче

Как используют ситуацию в Афганистане республиканцы?

Можно ли считать ситуацию в Афганистане провалом Вашингтона? Как последние события в стране повлияли на внутриполитическую повестку США? И насколько серьезны звучащие всё чаще призывы к отставке Джо Байдена?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник гендиректора международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Это новый акт внутренней борьбы в США. Афганистан здесь служит лишь поводом. В любом случае, Трамп и его сторонники будут использовать любой предлог, чтобы атаковать президента Байдена и в широком смысле – центристские силы в США", - рассказала она.

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