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Новый учебный год в России начался в очном формате

08:23
  • среда
  • 01 сентября 2021

Между тем противоэпидемические меры усилены

Сегодня в России - День знаний. Новый учебный год начинается в очном формате, но при усиленных противоэпидемических мерах. За парты сядут 17 миллионов школьников, из них около двух миллионов - первоклассники. А также свыше 4 миллионов студентов, сообщает "ТВ Центр".
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Решение о проведении торжественных линеек в каждом регионе принимают в зависимости от обстановки, но, в любом случае, они состоятся для тех, кто впервые пришел в школу.

День знаний уже встретили ученики на Дальнем Востоке и в Сибири. Требования Роспотребнадзора в этом году не изменились - измерение температуры на входе, дезинфекция помещений, сотрудники учебного заведения должны использовать средства защиты, наличие масок у учителей носит рекомендательный характер. С Днем знаний всех поздравили российские космонавты, которые сейчас трудятся на борту МКС.

"Постарайтесь найти такое дело, которое будет полезно для человечества и интересно для вас, не бойтесь мечтать. Выражаем бесконечную признательность и благодарность нашим учителям – ваш труд невозможно переоценить, а всем тем, кто сегодня приступает к учебе, желаем всегда добиваться поставленных целей и главное не утратить интереса ко всему новому – пусть верные знания и наука помогают жить с умом - пусть на отлично дается любой предмет. Помните, что у нас один общий дом – Земля - и вы будущее нашей планеты", - заявил космонавт Роскосмоса Петр Дубров.

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