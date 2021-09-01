Тысячи американцев бегут от лесного пожара в Калифорнии (видео)

Спасательная операция продолжается

Лесные пожары в Калифорнии добрались до жилых домов. Люди спасаются бегством. В безопасные места уже эвакуированы более 30 тысяч человек. На очереди еще около 20 тысяч, сообщает "ТВ Центр".

Спасательная операция проходит с большими сложностями - огонь преграждает проезд по основным магистралям. Уже уничтожены порядка двух тысяч построек.

Площадь возгораний продолжает стремительно расти. Дым видно даже из космоса. Остановить стихию мешают сильный ветер и жара. Пожары угрожают курортной зоне в районе озера Тахо. Оттуда вывозят туристов.

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