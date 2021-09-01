ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи американцев бегут от лесного пожара в Калифорнии (видео)

08:56
  • среда
  • 01 сентября 2021

Спасательная операция продолжается

Лесные пожары в Калифорнии добрались до жилых домов. Люди спасаются бегством. В безопасные места уже эвакуированы более 30 тысяч человек. На очереди еще около 20 тысяч, сообщает "ТВ Центр".

Спасательная операция проходит с большими сложностями - огонь преграждает проезд по основным магистралям. Уже уничтожены порядка двух тысяч построек.

Площадь возгораний продолжает стремительно расти. Дым видно даже из космоса. Остановить стихию мешают сильный ветер и жара. Пожары угрожают курортной зоне в районе озера Тахо. Оттуда вывозят туристов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Лесной пожар в Калифорнии
Лесной пожар в Калифорнии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.