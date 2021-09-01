В Греции и Италии ужесточают ковид-ограничения

В Италии вводят санитарные пропуска

С 1 сентября в нашу страну разрешен въезд жителям сразу нескольких зарубежных стран с отрицательным ПЦР-тестом. Речь идёт о гражданах Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана. Сделать тест они обязаны не ранее чем за три дня до прибытия. Такое решение принято в связи с улучшением эпидобстановки, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем Греция из-за ситуации с коронавирусом ужесточает ограничения. С этого дня от работы будут отстранять медиков, которые не сделали прививку. А с 13 сентября невакцинированным врачам придётся по два раза в неделю проходить тестирование за свой счёт. За нарушение будут штрафовать.

В Италии теперь передвигаться между регионами можно только с санитарным пропуском. Сертификат будут проверять в общественном транспорте, включая речной и морской. А в Азербайджане с 1 сентября при посещении ресторанов и ТЦ становятся обязательными ковид-паспорта.

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