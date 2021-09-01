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В Думе предложили платить пособия овдовевшим пенсионерам

09:20
  • среда
  • 01 сентября 2021

После утраты супруга пожилым людям следует дополнительно платить половину его пенсии, считает депутат Иван Сухарев

В России может появиться пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии скончавшегося супруга. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
Мишустин призвал избежать формальностей при выплатах пенсионерам

В соответствующем обращении к главе Министерства труда и социальной защиты населения Антону Котякову депутат указал, что после утраты второй половины на одинокого пенсионера ложится не только тяжелая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы. Финансовые возможности при этом ощутимо снижаются.

В качестве меры поддержки овдовевших пожилых людей и инструмента адаптации к новым условиям жизни Сухарев предложил ежемесячно выплачивать пенсионерам половину пенсии скончавшегося супруга в течение трех лет после потери мужа или жены, сообщает RT.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной социальной выплате пенсионерам всех категорий в размере 10 тысяч рублей. Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства пришли к выводу, что общие расходы на социальные выплаты семьям с детьми, пенсионерам и силовикам составят 450-500 млрд рублей, более 90% этих затрат придется на выплату пенсионерам.

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