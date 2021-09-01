Байден отказал Зеленскому в совместной пресс-конференции

В расписании американского лидера не значится такое мероприятие
Совместная пресс-конференция по итогам рабочего визита в США президента Украины Владимира Зеленского не запланирована в расписании американского лидера Джо Байдена.
Согласно рабочему графику Байдена на среду, 1 сентября, глава государства при общении с Зеленским "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму".
Стороны также обсудят сотрудничество в сфере энергетики и поддержку Вашингтоном реформ на Украине.
После этого, согласно расписанию, Байден примет участие в еженедельном экономическом брифинге, сообщает РИА Новости.
В ходе визита Владимира Зеленского в США ожидается подписание оборонного соглашения между Киевом и Вашингтоном.Оно расширяет сотрудничество двух стран по Черному морю, кибербезопасности и разведке, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с Зеленским в Вашингтоне.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram