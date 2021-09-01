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Вскрылись планы талибов убить лидера сопротивления

08:51
  • среда
  • 01 сентября 2021

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам территорией

Талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) намерены уничтожить лидера Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, действующего в Панджшере. Об этом заявил посол страны в Таджикистане Мухаммад Зохир.
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"Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними с лидерами сопротивления в Панджшере, они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира", - заявил посол в интервью РИА Новости.

Зохир назвал талибов наглыми и агрессивными. По его мнению, их цель – поставить на колени весь Афганистан и уничтожить Ахмада Масуда. В целом движение "Талибан", по мнению дипломата, представляет собой не единую группировку, а группу разношерстных террористов.

"Они декларируют, что они пришли для мира, но не пойдут на мирные переговоры, пока их не вынудит международное сообщество. Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас - расстреливают из автоматов", - указал посол.

Движение "Талибан" установило контроль над Афганистаном после того, как 15 августа без боя боевики заняли Кабул. Единственной неподконтрольной территорией остался Панджшер к северо-востоку от Кабула.

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