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Собянин сделал пересадки на наземном транспорте Москвы бесплатными

09:09
  • среда
  • 01 сентября 2021

Речь идет про автобусы, электробусы и трамваи

Пересадки на наземном общественном транспорте Москвы с 1 сентября стали бесплатными. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Московские пассажиры привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Так было всегда. Но теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров", - написал Собянин на своем персональном сайте.

Пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.

Для того, чтобы пересадка стала бесплатной, нужно привязать карту "Тройка" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. Функция станет доступной в течение 12 часов.

Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день, добавил Собянин.

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