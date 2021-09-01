Названы самые угоняемые автомобили в России

Наибольшая страховая выплата за угнанную машину составила 10,6 млн рублей

Чаще всего в первом полугодии 2021 года среди легковых автомобилей угоняли машины Hyundai Sonata. Об этом в среду, 1 сентября, рассказали представители страховой отрасли.

Частота угонов автомобилей данной корейской марки составила 1,6%. На втором месте – BMW 730d (1,3%), на третьем – Lexus LX 570 (0,9%). Реже всего угоняют Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid (по 0,1%).

Среди грузовиков самой большой популярностью у угонщиков пользовался DAF (частота убытков – 1,4%), Hyundai HD78 (1%) и ГАЗ 3302 (менее 1%).

В период с января по июнь 48% всех угнанных в России автомобилей были похищены в Москве и Московской области. 52% угонов приходятся на другие российские регионы.

Самым дорогим угнанным легковым автомобилем стал Land Rover. Страховая выплата составила 10,6 млн рублей. Среди грузовиков лидером оказался DAF (6,8 млн рублей). Оба случая произошли в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные страховой компании "Согласие".

В России в августе изменились правила обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Водителям, чтобы купить страховой полис, больше не понадобится проходить техосмотр и получать соответствующий документ. При этом автовладельцы смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор, в том числе с возвратом части страховой премии.

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