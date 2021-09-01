Путин рассказал о важности изучения истории

Президент пообщался со школьниками

В среду Владимир Путин прибыл во Владивосток. Уже завтра он примет участие в Восточном экономическом форуме, ну а пока президент общается с выдающимися школьниками, сообщает "ТВ Центр".

Глава государства приехал во Всероссийский детский центр "Океан" - в рамках марафона "Новое знание". На встречу с Владимиром Путиным приглашены победители олимпиад и конкурсов. Дискуссию президент начал с поздравлений всем участникам образовательного процесса, и в первую очередь тем, кто сейчас в самом начале пути к знаниям.

Помимо выбора профессии, президент поднял целый ряд тем, ставших особенно актуальными в современных реалиях - это трудности международной политики, ситуация в Афганистане, проблема изменения климата. Особое внимание уделил истории, отметив - важно знать не только историю мира, страны, но и своей семьи.

"Очень важна история малой родины и история семьи. Это важно, потому что это духовно привязывает каждого человека к земле, на которой он живет. Он начинает осознавать себя частью огромной страны. Вот когда изучается история семьи, не может не появляться информация о том, что кто-то из наших предков принимал участие в важнейших событиях", - отметил Путин.

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