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Российский бегун установил мировой рекорд на Паралимпиаде

12:08
  • среда
  • 01 сентября 2021

Андрей Вдовин взял золото в беге на 400 метров

В Токио на Паралимпийских играх в среду разыгрывают 43 комплекта наград. Одну из них, причём высшей пробы, уже завоевал россиянин Андрей Вдовин, сообщает "ТВ Центр".

Спортсмен победил в беге на дистанции 400 метров, установив новый мировой рекорд. Его поддержал Чермен Кобесов - он пересёк финишную линию третьим и стал обладателем "бронзы".

Серебряным призёром в толкании ядра стал Никита Прохоров, уступивший лишь легкоатлету из Канады. На восьмой день Игр российская сборная занимает третье место в медальном зачёте, обгоняя Соединённые Штаты.

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