"Бедненький": украинцы высмеяли фото "одинокого" Зеленского в США

Почему поездку в Вашингтон даже на Украине называют унизительной?

Джо Байдену в среду предстоит не самая приятная встреча. На этот раз - с украинским президентом. По настоянию Белого дома визит Владимира Зеленского переносили уже несколько раз. В итоге, встреча будет короткой и пройдёт без совместной пресс-конференции.

Неспешное утро Владимира Зеленского в Вашингтоне. Есть время на пробежку. Затем завтрак в отеле. Ближе к полудню президент Украины в футболке и джинсах выходит к прессе, чтобы поделиться планами на день:

"Будут важные переговоры, касающиеся экономических договоренностей. Мы надеемся на большое соглашение. Но вы же знаете, дьявол в деталях. Посмотрим".

Зеленский о своей бурной деятельности рассказывает у себя в соцсетях. Вот он с руководителем NASA обсуждает совместные космические проекты и уникальные украинские космические технологии. А вот встреча с энергетиками. В офисе президента Украины сообщили, что "в присутствии Зеленского" было подписано два документа. Интернет-пользователей это не впечатлило:

"Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький"

"Авторы не замечают, как забавно это звучит: "в присутствии президента Украины... подписано два документа"

Обычно такие документы подписывают в присутствии двух глав государств, но Байдену, похоже, не до Зеленского. Встречу переносили несколько раз. Украинский лидер решил лететь за океан и действовать по обстоятельствам. Но более неудачного момента для визита сложно придумать. Ураган в Луизиане, вывод войск из Афганистана - во всех американских новостях. В США прощаются с погибшими в Кабуле солдатами.

"И тут садится украинский самолет, и после - кадры с Байдена с супругой, грустных и в темных костюмах, спускается счастливая пара, супруга президента Зеленского в ярком костюме, он улыбается. Как будто бы протокол не успел отреагировать", - рассказала Анна Герман.

Запоздалыми выглядят и планы Зеленского заручиться поддержкой американской стороны в вопросе строительства "Северного потока-2". Трубопровод готов и вскоре российский газ по нему будут поставлять в Европу. В минобороны украинский президент попросил помощи в решении конфликта на Юго-Востоке Украины. Там в очередной раз пообещали поставить противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Встреча Зеленского и Байдена назначена на среду. Судя по графику главы Белого дома, она будет короткой, без совместной пресс-конференции.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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