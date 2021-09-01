Минтруд смягчит правила назначения детских пособий

Из-за отсутствия дохода во время беременности нельзя будет отказать в выплатах

Министерство труда и социальной защиты населения прорабатывает изменения правил для получения пособий на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Об этом рассказала заместитель главы ведомства Ольга Баталина.

Согласно действующим правилам, отсутствие дохода может являться причиной отказа в господдержке, поскольку при назначении пособий применяется "правило нулевого дохода". Выплаты назначаются при наличии у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) либо если отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. В их перечень входят отпуск по уходу за ребенком, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, очная форма обучения для членов семьи до 23 лет, служба в армии.

Однако Баталина указала, что беременность также является уважительной причиной для отсутствия заработка. Если до этого времени женщина не работала, ей особенно сложно трудоустроиться. Некоторые будущие мамы тяжело переносят свое положение и вынуждены временно оставлять работу.

Поскольку в период пандемии коронавирусной инфекции эти трудности приобрели еще более острый характер, Минтруд решил пересмотреть правила назначения детских пособий. Беременность внесут в перечень объективных жизненных обстоятельств, которыми обосновано отсутствие доходов.

Минтруд прорабатывает соответствующие изменения. Ожидается, что поправки вступят в силу до конца этого года, пишут "Известия".

Минтруд также задумался об изменении правил начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет. По действующим правилам, на выплаты не могут рассчитывать обладатели двух и более автомобилей. Нововведение предполагает, что при рассмотрении заявок не будут учитываться машины, находящиеся в розыске или под арестом.

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