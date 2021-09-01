Сергунина: детские технопарки возобновляют семейные мастер-классы

Бесплатные занятия будут проходить с 4 сентября по 12 декабря

Детские технопарки Москвы возобновят бесплатные семейные мастер-классы. Они пройдут с 4 сентября по 12 декабря 2021 года.

"Первую в этом году серию практикумов для всей семьи детские технопарки провели с марта по июль. Занятия оказались популярными, к ним присоединились 4,3 тыс. москвичей разных возрастов. К новому учебному году было решено организовать второй цикл познавательных мастер-классов", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, такие проекты - хорошая возможность для школьников познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки.

Принять участие в мастер-классах смогут дети и подростки в возрасте от семи до 17 лет, а также их родители, братья и сестры, бабушки и дедушки. Занятия будут посвящены программированию, технологиям виртуальной и дополненной реальности, инженерному делу, дизайну, естественно-научным исследованиям, биоинформатике, моделированию ракет и роботов, кибернетике, искусственному интеллекту, нейрокогнитивным технологиям и другим направлениям.

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