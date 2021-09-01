Отец Бритни Спирс озвучил сумму за отказ от опеки над певицей

Звезда находится под опекой с 2008 года и безуспешно пытается оспорить ее через суд

Отец Бритни Спирс Джейми потребовал около 2 млн долларов за отказ от опеки над певицей. Об этом рассказали адвокаты звезды.

Часть заявленной суммы, по словам Джейми Спирса, будет направлена на гонорары адвокатам, представлявшим его в судебном процессе против дочери. Другая часть пойдет на расчеты с компанией Tri Star, с которой раньше сотрудничала певица.

Адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал попытку Джейми Спирса получить деньги неприемлемым вымогательством. Сама певица заявила, что ее отец признал, что отказ от опекунства соответствует ее интересам. По мнению звезды, на очередном заседании 29 сентября суд примет решение об отмене опеки, сообщает TMZ.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года после появления психологических проблем на фоне неудач в личной жизни, злоупотребления алкоголем и наркотикам. Джейми Спирс был единственным опекуном певицы, однако в 2019 году по решению суда финансовая компания Bessemer Trust стала соопекуном Спирс.

Певица борется за отмену опекунства, однако летом 2021 года суд вновь отклонил ходатайство о лишении Джейми Спирса статуса опекуна.

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