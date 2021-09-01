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В Перу 33 человека погибли при падении автобуса в овраг

10:22
  • среда
  • 01 сентября 2021

В салоне могли находиться до 45 человек

Число жертв в результате ДТП в перуанской провинции Уарочири возросло до 33 человек.

Тема трех мужчин и ребенка нашли под автобусом, передает ТАСС. Ранее сообщалось о 29 погибших, в том числе детях.

Спасательная операция продолжается. В салоне автобуса могли находиться до 45 человек. Доступ к месту падения затруднен скалистой местностью.

Трагедия произошла накануне в центральном районе Перу. Пассажирский автобус врезался в холм, а затем сорвался в овраг. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением. газета Gestion с ссылкой на полицию утверждает, что водитель уснул за рулем.

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