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Анастасия Ракова выразила благодарность московским учителям и родителям

10:12
  • среда
  • 01 сентября 2021

Заместитель мэра Москвы поздравила школьников, их родителей и педагогов с началом учебного года

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила школьников, их родителей и педагогов с началом учебного года, передает "Вечерняя Москва".
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"Дорогие ученики, родители, учителя, поздравляю вас с Днем знаний! Мы в Москве стараемся помогать развиваться каждому таланту. За 10 лет у нас более чем в три раза выросло число победителей и призеров Всероссийской олимпиады. Наши ребята все чаще побеждают на международных олимпиадах. Школьники участвуют в профессиональных и научных конференциях, разрабатывают свои проекты, посещают кружки. Мы очень гордимся всеми вашими победами и успехами. Слова благодарности хочется выразить родителям, которые постоянно поддерживают своих детей, находятся на связи с учителями, являются полноценными участниками развития московского образования", - приводятся слова вице-мэра на сайте.

Она также выразила благодарность школьным учителям, воспитателям детских садов и преподавателям колледжей. "Вы всегда готовы принимать вызовы нового времени, успешно развиваетесь вместе со своими учениками, осваиваете новые методы и технологии преподавания", - сказала вице-мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2021/22 учебном году столичные детские сады и школы примут 1,5 млн детей. К 1 сентября в городе открыли 25 новых школ и детских садов.

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