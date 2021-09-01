Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Глава государства попросил с особой теплотой встретить первоклассников и поддержать их

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов страны с началом нового учебного года.

1 сентября глава государства прибыл с рабочей поездкой во Владивосток. В День знаний Владимир Путин посетил Всероссийский детский центр "Океан" на встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Российский лидер отметил, что любимыми праздниками россиян являются Рождество и Новый год, однако 1 сентября — тоже новый год, только учебный.

Прежде всего президент поздравил самых маленьких школьников, которые сядут за парты впервые, а также их родителей. Путин пояснил, что если для старшеклассников все уже идет по накатанной, для первоклашек это новая страница в жизни и начало судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни.

Глава государства попросил всех учеников России поддержать первоклассников и с особой теплотой встретить малышей в школах, сообщается на официальном сайте Кремля.

2021/22 учебный год начался в очном формате, но при усиленных противоэпидемических мерах. За парты сядут 17 миллионов школьников, из них около двух миллионов — первоклассники. К учебе приступят также свыше 4 миллионов студентов. Решение о проведении торжественных линеек в каждом регионе принимают в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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