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Зеленский рассказал США о планах модернизировать Украину на $277 млрд

10:49
  • среда
  • 01 сентября 2021

Президент рассчитывает на международную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в США "план трансформации Украины" на 277 миллиардов долларов.
Байден отказал Зеленскому в совместной пресс-конференции

В ближайшие 5-10 лет на Украине займутся человеческим капиталом, экологией, энергетической безопасностью, антикоррупционной архитектурой, пишет "Интерфакс". Это по истине амбициозные цели, отметил Зеленский.

"Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал президент.

Зеленский прибыл в США с рабочим визитом. Он уже провел ряд встреч, в том числе с главами Минобороны и Минэнерго, руководителем NASA и президентом Всемирного банка. В среду ожидается встреча украинского лидера с американским коллегой Джо Байденом.

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