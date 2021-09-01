Путин призвал дождаться созревания ситуации в Афганистане

Попытки США внедрить свои стандарты привели к трагедии, подчеркнул российский лидер

Необходимо дождаться, когда ситуация в Афганистане созреет, без навязывания чего-либо извне. Об этом в среду, 1 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, чтобы ситуация зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения. Добиться позитивных сдвигов без набора этих факторов невозможно, подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что попытки США в течение 20 лет внедрить в Афганистане собственные нормы и стандарты жизни, включая политическую организацию общества, не привели к положительному результату. Итогом стали трагедии и потери для обеих сторон, прежде всего для жителей Афганистана, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о пересмотре статуса запрещенного в России террористического движения "Талибан" является преждевременным. По словам представителя Кремля, необходимо сначала посмотреть на первые шаги нового руководства Афганистана.

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