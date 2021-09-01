СКР завел еще одно дело после побега заключенных из ИВС в Истре

Мавриди все еще на свободе
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ври начальника изолятора временного содержания в Истре после побега заключенных.
Дело расследуется по статье о превышении полномочий, сообщили ТАСС в ГСУ СК по Московской области.
На данный момент подозреваемого допрашивают. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также решат вопрос об избрании меры пресечения.
В ночь на 6 августа пятеро заключенных ушли из ИВС в Истре. Полиция пока поймала 4 из 5 беглецов. Пятый - Александр Мавриди, которого считают организатором побега, - все еще находится в розыске.
В МВД объявили награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет в поимке арестантов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram