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Путин предостерег школьников от веры в информационный мусор

11:29
  • среда
  • 01 сентября 2021

Проблемой современного мира является качество информации, отметил президент

Обилие информации в современном мире обостряет вопрос качества информации. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.
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Во время встречи со школьниками на площадке Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке глава государства отметил, что на современных информационных ресурсах можно найти сведения обо всем — "от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов".

Однако проблема заключается в качестве этой информации из-за обилия информационного мусора, который часто преподносится как истина в последней инстанции, подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер призвал школьников не верить информационному мусору, поскольку это зачастую мнения тех, кто лишь выдает себя за истинных специалистов. В качестве источника надежной информации президент назвал общество "Знание", которое обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению и им, безусловно, можно доверять, на основе их информации можно строить свое представление о том или ином явлении, сообщает РИА Новости.

21 апреля во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин подверг критике учебники по истории. Он отметил, что иногда с удивлением читает в школьных учебниках о ключевых событиях Великой Отечественной войны - в частности, о Сталинградской битве. Вслед за этим министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство проверит учебники по истории.

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