Путин предостерег школьников от веры в информационный мусор

Проблемой современного мира является качество информации, отметил президент

Обилие информации в современном мире обостряет вопрос качества информации. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.

Во время встречи со школьниками на площадке Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке глава государства отметил, что на современных информационных ресурсах можно найти сведения обо всем — "от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов".

Однако проблема заключается в качестве этой информации из-за обилия информационного мусора, который часто преподносится как истина в последней инстанции, подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер призвал школьников не верить информационному мусору, поскольку это зачастую мнения тех, кто лишь выдает себя за истинных специалистов. В качестве источника надежной информации президент назвал общество "Знание", которое обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению и им, безусловно, можно доверять, на основе их информации можно строить свое представление о том или ином явлении, сообщает РИА Новости.

21 апреля во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин подверг критике учебники по истории. Он отметил, что иногда с удивлением читает в школьных учебниках о ключевых событиях Великой Отечественной войны - в частности, о Сталинградской битве. Вслед за этим министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство проверит учебники по истории.

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