Коронавирусом в России заболели еще 18368 человек

Вылечились 18325 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 18368 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 790 человек, выздоровели 18325 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 1312. В Москве за сутки заболели 1229 человек, в Московской области - 543.

За весь период пандемии в стране выявлен 6937333 случая инфекции. Умерли 184014 пациентов. Выздоровели 6199379 человек.

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