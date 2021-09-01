Путин заявил, что с детства хотел служить Отечеству

Жизнь так и сложилась

Владимир Путин во время встречи со школьниками во Владивостоке рассказал, кем хотел стать в детстве. Он рассказал, что, "как и многие мальчишки", хотел быть то летчиком, то моряком, то разведчиком.

"Я хотел быть им. И я реализовал этот план. Так жизнь сложилась. Все было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. И сегодня я занимаюсь именно этим, и считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал", - сказал Путин, добавив, что на это было нацелено и школьное воспитание и окружение, и воспитание в семье.

Видео выступления Путина публикует "ТВ Центр".

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