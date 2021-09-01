Лавров упрекнул Киев в словесной эквилибристике

Принудить к миру не получится

Украинские власти не решают насущные проблемы, вместо этого они занимаются "словесной эквилибристикой"

В частности, заявления президента Владимира Зеленского о "самом грязном российском газе" делаются не от большого ума, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

То же самое касается и выполнения Минских соглашений, принудить Киев к миру не получится, заявил российский министр в ходе выступления в Московском государственном институте международных отношений.

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