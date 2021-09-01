Утренний допинг: диетолог рассказала о завтраке для пробуждения мозга

Определенные продукты помогут быстрее настроиться на работу и учебу

Употребление определенных продуктов на завтрак поможет быстрее проснуться и настроить мозг на активную работу и учебу. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что своеобразным допингом для нервной являются витамины группы В, без которых не могут происходить метаболические процессы. Эти витамины содержатся в цельнозерновом и ржаном хлебе, а также в цельнозерновых кашах, которые и должны составлять основу завтрака.

Встряхнуть мозг также помогут блюда из яиц. Желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина — нейромедиатора, обеспечивающего прохождение сигналов между нейронами. Именно он помогает найти нужное слово и вспомнить верное определение, рассказала Соломатина в интервью радио Sputnik.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун ранее рассказала, что включение в осенний рацион клюквы и брусники поможет укрепить иммунную систему в преддверии сезона простудных заболеваний. Эксперт пояснила, что в данных ягодах содержится не более 10% сахара, при этом много органических кислот, витаминов и микроэлементов.

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