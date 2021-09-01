Путин счел преждевременным широкое использование ГМО-продуктов

Но создавать искусственные барьеры в развитии генной инженерии бессмысленно

Широкое использование генно-модифицированных продуктов в России является преждевременным. Такое мнение в среду, 1 сентября, высказал глава государства Владимир Путин.

Президент напомнил, что российское законодательство ограничивает использование генно-модифицированной продукции — она не должна попадать на стол к жителям страны. Однако ограничений для работы по этому направлению в научных целях нет.

Специалисты полагают, что пока рано широко внедрять генно-модифицированные продукты — в частности, в качестве корма для скота, как это делают в Северной Америке, отметил Владимир Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что создавать искусственные барьеры в развитии генной инженерии бессмысленно, развитие так или иначе будет продолжаться. В качестве примеров бесполезности такого противодействия президент назвал порох и ядерную энергию.

При этом важно выработать всеобщие критерии работы по данному направлению и добиться того, чтобы они были взвешенными и научно обоснованными, сообщает ТАСС.

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