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Школьник из Бурятии озадачил Путина просьбой

12:10
  • среда
  • 01 сентября 2021

Президент не сразу понял, о чем его просят

Десятилетний школьник из Бурятии предложил президенту Владимиру Путину подписаться на свой YouTube-канал "Красная вилка".
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Необычная просьба прозвучала в ходе общения главы государства с учащимися на Дальнем Востоке. Путин не сразу понял, что от него хочет подросток, поэтому переспросил: "Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?".

На что юный блогер ему ответил: "YouTube-канал. Такая социальная сеть. Подпишитесь". Путин пообещал, что выполнит просьбу.

Ранее Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом. Президент попросил поддержать первоклашек в этот непростой для них момент и встретить их в школьных стенах с особой теплотой.

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