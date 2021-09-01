Школьник из Бурятии озадачил Путина просьбой

Президент не сразу понял, о чем его просят

Десятилетний школьник из Бурятии предложил президенту Владимиру Путину подписаться на свой YouTube-канал "Красная вилка".

Необычная просьба прозвучала в ходе общения главы государства с учащимися на Дальнем Востоке. Путин не сразу понял, что от него хочет подросток, поэтому переспросил: "Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?".

На что юный блогер ему ответил: "YouTube-канал. Такая социальная сеть. Подпишитесь". Путин пообещал, что выполнит просьбу.

Ранее Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом. Президент попросил поддержать первоклашек в этот непростой для них момент и встретить их в школьных стенах с особой теплотой.

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