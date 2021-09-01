Собянин: К 1 сентября благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов

Как Москва отмечает первое сентября?

Сегодня День Знаний. Москва основательно подготовилась к учебному году. Отремонтированы школы, построены новые, а еще благоустроено около 400 школьных стадионов и территорий вокруг образовательных учреждений. Об этом в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин посещая школу "Дмитровский" на Карельском бульваре.

Под руководством Насти промышленный агрегат послушно выводит заданное слово. Этот рисунок - имитация резки, вместо маркера должен быть лазер. Девушка умеет задавать любые команды - для точечной сварки, или погрузки. Ее виртуозное управление промышленной робототехникой недавно оценили на национальном чемпионате "World skills", старшеклассница стала победителем среди юниоров.

"Меня всегда привлекало что-то, связанное с инженерией. То есть, я люблю придумывать различные проекты, связанные с решением каких-то глобальных проблем. Я очень люблю участвовать в различных конкурсах, что-то программировать и создавать. У меня математический склад ума и мне как-то физика интересна и математика. И я решила заниматься этим", - рассказала ученица.

В школе "Дмитровский" старшеклассникам помогают определиться с направлением - есть инженерный, медицинский, кадетский классы. А с этого года появилась предпрофильная подготовка для юных журналистов и предпринимателей.

"Наша школа позволяет нам изучать те предметы, которые нас интересуют. Например, только в предпринимательском классе есть право отдельно, экономика. Мы отдельно изучаем каждую часть, чтобы иметь много знаний", - рассказала ученица десятого класса Варвара Сёмина.

Такая специализация дает дополнительные возможности для поступления в вузы. И само обучение становится нестандартным и интересным. В школе "Дмитровский" ученикам с 9 по 11 классы отдали целый корпус, который открылся на Карельском бульваре после ремонта, для них здесь создана уникальная среда.

У старшеклассников появились новые пространства: IT-полигон, лаборатории, универсальные кабинеты. И открытая зона-трансформер. Для отдыха, общения и совместных проектов.

В пятиэтажном здании в этом году будут обучаться больше 300 человек. А на школьном дворе обустроено большое спортивное ядро - многофункциональная площадка для баскетбола и волейбола, беговая дорожка и тренажёрный комплекс.

"Москва подготовилась к этому празднику: отремонтированы школы, построены новые и создан целый ряд новых стадионов в Москве. Около 400 площадок комплексно обустроены в дошкольных и школьных учреждениях. Москва запустила такую системную программу реорганизации школьных пространств, многие из них большие, но не ухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор были привлекательными не только для школьников, но и для окружающих жителей. Надеюсь, что у нас это стало получаться", - заявил Собянин.

Новая спортивная инфраструктура стала подарком ко Дню знаний во многих московский школах - в Зеленограде, Марьинском парке, на улице Крылатские холмы и других. В общей сложности, к началу учебного года благоустроили около 400 школьных стадионов. В этом году в школу и детские сады пошли более полутора миллиона детей.

Массовые праздники в связи с пандемией школы проводили по выбору. На линейках было волнение, и пышные банты. А для остальных ребят в школах прошли классные часы.

Наталья Тарасова, Александра Сергомасова, Александр Медведев, Андрей Булычев, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

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