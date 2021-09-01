В Москве задержали "решателей" любых проблем

Они обманывали горожан

В Москве задержали сотрудников фирмы, которые под предлогом оказания юридических услуг выманили у пожилых москвичей в общей сложности два с половиной миллиона рублей.

Обещали решить практически любую проблему: помочь с пенсионными выплатами, разобраться с долгами, компенсировать материальный ущерб. Доверчивые пенсионеры договор с фирмой заключали, брали кредит и передавали деньги аферистам. Те же взятые обязательства не выполняли, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленников удалось поймать после того, как одна из пострадавших обратилась в полицию. Судя по тому, сколько договоров и платёжных документов обнаружили оперативники при обыске в офисе компании, от её деятельности пострадали более 25 горожан.

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