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Светлана Разворотнева: Старейшая школа искусств в Москве начнет работу в новом здании

12:21
  • среда
  • 01 сентября 2021

Вопрос о строительстве нового здания стоял остро

Школа искусств имени М.И Глинки в Печатниках готовится к открытию, в этом учебном году она примет учеников в новом здании. Об этом рассказала помощник мэра по вопросам ЖКХ, общественный помощник уполномоченного по правам человека в столице Светлана Разворотнева.

Она осмотрела образовательное учреждение, отметив, что вопрос о строительстве нового здания стоял очень остро. Теперь в школе созданы все условия для раскрытия творческого потенциала детей.

"Собственное здание детской школы искусств позволит не только принять большее число учащихся – будут открыты новые отделения хореографии и изобразительного искусства", - рассказала Светлана Разворотнева.

Новая школа искусств будет рассчитана на 300 детей в смену. Рядом с учреждением расширено дорожное полотно для беспрепятственного проезда автобусов.

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