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До окончания регистрации на онлайн-голосование в сентябре осталось меньше двух недель

12:29
  • среда
  • 01 сентября 2021

Подать заявление можно до 23:59 13 сентября

Регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет 17-19 сентября, завершится менее чем через две недели.
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Подать заявление можно до 23:59 13 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо авторизоваться в личном кабинете сайте mos.ru, а затем ввести код из SMS. Участвовать в голосовании могут совершеннолетние избиратели с полной учетной записью на портале.

Все заявления проходят проверку в ЦИК. Обо всех изменениях статуса своего заявления москвичи смогут узнать из уведомлений в личном кабинете и по электронной почте.

"За несколько дней до выборов они также получат итоговое уведомление о включении в список электронных избирателей. Оно придет в личный кабинет на mos.ru, в SMS и по электронной почте", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, москвичи, которые проголосуют онлайн, смогут принять участие в программе "Миллион призов". Участники могут выиграть квартиру, автомобиль или получить до 100 тысяч баллов (один балл равен 1 рублю).

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