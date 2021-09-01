Эксперты обсудили, как сделать интернет для детей безопасным

Важно участие родителей

В преддверии нового учебного года общественники и эксперты провели встречу с родителями, посвященную защите детей от интернет-угроз. Детский психолог Ольга Бочкова подчеркнула, что именно родители несут ответственность за происходящее с детьми, и рассказала, как научиться различать опасности, которые создают сами дети, и те, что угрожают им со стороны.

По словам эксперта, треть российских родителей не интересуются тем, что их дети делают в сети, а половина взрослых хоть и волнуются за своих чад, но тоже ничего не предпринимают. Нет родительского контроля — нет и детской безопасности.

Самое важное для ребенка, по мнению Бочковой, это активное участие родителей в его жизни, поскольку он сидит в сети не только потому, что там много интересного, но и потому, что взрослые отказывают ему в своем внимании и общении.

С этим согласен член Общественной палаты Евгений Нифантьев. Он отметил, что перед началом нового учебного года тема постоянного пребывания молодежи в соцсетях особенно актуальна, ведь погружение в виртуальную реальность не просто занимает у ребят свободное время, но и не лучшим образом отражается на учебе.

Подавляющее большинство подростков сегодня не представляют свою жизнь без гаджетов, но если они будут проводить время в походах с семьей, заниматься спортом, гулять с друзьями, все виртуальное в их жизни сразу же отодвинется на второй план, отметил Нифантьев.

Он добавил, что государству своей стороны необходимо улучшать инфраструктуру для развития детей.

В свою очередь председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина указала, что уже с детсадовского возраста ребята учатся пользоваться гаджетами – смотрят мультфильмы на телефонах и планшетах, играют в игры. Затем интернет затягивает их все больше. Это упрощает жизнь родителей, поскольку не надо занимать детское внимание. Но в итоге дети не читают книг, не умеют общаться со сверстниками, подчеркнула эксперт.

Зачастую уже к школе эти дети сильно подвержены депрессии, добавила член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина, призывая родителей, воспитателей, учителей, общественность к борьбе с детской интернет зависимостью.

В Совете Федерации ранее предложили запретить так называемый треш-стриминг — прямые интернет-трансляции с нарушением моральных и юридических норм. В случае одобрения законопроекта административный штраф будет достигать 600 тысяч рублей.

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