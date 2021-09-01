Школьники в Краснодаре пошли в 1-й "Ы" и "Я" классы

В школе №94 набрали 840 первоклассников

В школе №94 в Краснодаре в новом учебном году набрали учащихся в 28 первых классов. Для их обозначения были использованы практически все буквы алфавита, от "А" до "Я". Об этом в среду, 1 сентября, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Обучать 840 первоклассников одновременно позволило открытие нового, третьего корпуса школы. В обозначениях первых классов не использовали только буквы "Ь", "Ъ", "Й", "Ё", "Щ".

Общее количество мест для обучающихся в одну смену в школе №94 достигло 1100. В краснодарской администрации подчеркнули, что площади всех школьных зданий позволяют организовать учебный процесс для первых классов по всем стандартам, сообщает ТАСС.

2021/22 учебный год начался в России в очном формате, но при усиленных противоэпидемических мерах. За парты сядут 17 миллионов школьников, из них около двух миллионов — первоклассники. К учебе приступят также свыше 4 миллионов студентов.

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