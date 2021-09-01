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Лукашенко назвал дату утверждения союзных программ с Россией

12:48
  • среда
  • 01 сентября 2021

Принятие документов не повлечет за собой потерю суверенитета, заверил белорусский лидер

Утверждение союзных программ России и Белоруссии запланировано на октябрь-ноябрь. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Президент Белоруссии уточнил, что если по итогам переговоров в Москве 9 сентября будет достигнута окончательная договоренность, 10-11 сентября для рассмотрения союзных программ соберутся правительства государств.

Следующим шагом станет заседание Высшего госсовета Союзного государства, запланированное на октябрь-ноябрь текущего года.

Лукашенко подчеркнул, что принятие Белоруссией и Россией союзных программ не повлечет за собой потерю суверенитета. Напротив, они позволят выстроить отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах, поскольку для установления тесных отношений нет необходимости включать в свой состав другие страны, цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал подробности предстоящих переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Дипломат отметил, что из 28 дорожных карт по интеграции и сотрудничеству осталось утвердить и подписать одну.

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