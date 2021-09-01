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Собянин: К 1 сентября в 400 школах и детсадах благоустроено пространство для отдыха и спорта

12:55
  • среда
  • 01 сентября 2021

Город активно готовился к началу нового учебного года

Сегодня, в День знаний, на севере Москвы после ремонта открылось здание школы "Дмитровский". Учебное заведение посетил Сергей Собянин.

Пятиэтажный корпус площадью почти четыре тысячи квадратных метров предназначен для учащихся старших классов. Там обновили фасад и кровлю, установили системы видеонаблюдения и вентиляции. Для предпрофессиональных классов закупили современную технику.

В здании оборудованы IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, есть Wi-Fi. Сергей Собянин поздравил присутствующих с Днём знаний и отметил, что в этом году в столице за парты сели больше миллиона детей.

"Москва подготовилась к этому празднику - отремонтированы школы, построены новые, создан целый ряд новых стадионов в Москве - около 400 площадок комплексно благоустроены в дошкольных и школьных учреждениях. Москва запустила системную программу реорганизации школьных пространств, многие из них большие, но не ухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивный, школьный двор был привлекательным не только для школьников, но и для окружающих жителей", - отметил Собянин.

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