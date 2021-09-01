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Москвичей предупредили о новой вспышке коронавируса

12:56
  • среда
  • 01 сентября 2021

Единственый способ снизить риск - это вакцинация

В конце сентября в Москве может произойти очередной всплеск заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. На прогноз влияют сезонные риски заболеваемости, в том числе гриппом.

"Конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка коронавируса", - подчеркнул Проценко (цитата по "Интерфаксу").

Проценко еще раз подтвердил, что коронавирус имеет естественное происхождение. Единственный способ научиться жить рядом с этой болезнью – это вакцинация.

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