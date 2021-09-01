Москвичей предупредили о новой вспышке коронавируса

Единственый способ снизить риск - это вакцинация
В конце сентября в Москве может произойти очередной всплеск заболеваемости коронавирусом.
Об этом заявил главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. На прогноз влияют сезонные риски заболеваемости, в том числе гриппом.
"Конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка коронавируса", - подчеркнул Проценко (цитата по "Интерфаксу").
Проценко еще раз подтвердил, что коронавирус имеет естественное происхождение. Единственный способ научиться жить рядом с этой болезнью – это вакцинация.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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