Москвичей предупредили о новой вспышке коронавируса

Единственый способ снизить риск - это вакцинация

В конце сентября в Москве может произойти очередной всплеск заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. На прогноз влияют сезонные риски заболеваемости, в том числе гриппом.

"Конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка коронавируса", - подчеркнул Проценко (цитата по "Интерфаксу").

Проценко еще раз подтвердил, что коронавирус имеет естественное происхождение. Единственный способ научиться жить рядом с этой болезнью – это вакцинация.

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