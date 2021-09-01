Ракова: Новый партнерский контент появится в Московской электронной школе

Власти Москвы продолжают работу по развитию современной информационной среды

Новый партнерский контент появится в Московской электронной школе (МЭШ). Об этом в среду, 1 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова подчеркнула, что повышать качество образования возможно только через создание современной информационной среды. Власти Москвы давно ведут систематическую работу в этом направлении, развивая МЭШ. С началом нового учебного года в систему загрузили партнерский образовательный контент сервисов, которые уже хорошо зарекомендовали себя среди учителей и школьников.

Еще одно важное направление в Московской электронной школе — виртуальные лаборатории, рассказала заместитель мэра. Их количество выросло до 24, в этом году появятся еще 18. Ракова пояснила, что хотя в каждой столичной школе есть все необходимое оборудование для проведения лабораторных работ в офлайн-формате, по многим направлениям невозможно провести опыты в школе.

Важным новшеством МЭШ является портфолио ученика, не имеющее аналогов в России. В новом разделе будут автоматически аккумулироваться результаты и достижения школьников не только в учебной части, но и в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях.

Также в МЭШ появится привязка оценок к темам для наглядности, по каким направлениям у ребят достаточно хорошие знания, а по каким темам необходимо дополнительно позаниматься.

Власти Москвы активно работают над развитием образовательной сферы. Только в 2021 году в эксплуатацию вводят дополнительно 23 здания школ и 19 детсадов. В ближайшие два года будет построено 82 новые школы и 102 новых детских сада.

Анастасия Ракова напомнила, что с 1 сентября московские детские сады будут принимать детей в возрасте от двух лет и двух месяцев. Благодаря этому в группы поступят еще около 15 тысяч малышей. Воспользоваться нововведением смогут родители 110 районов Москвы. Городские власти работают над тем, чтобы в ближайшее время в каждом районе появилась такая возможность, сообщает агентство городских новостей "Москва".

В День знаний Анастасия Ракова поздравила школьников, их родителей и педагогов с началом учебного года, а также поблагодарила учителей за готовность принимать вызовы нового времени.

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