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Медиакомпании России подписали хартию по интернет-безопасности детей

14:17
  • среда
  • 01 сентября 2021

Участие в церемонии подписания в режиме видеоконференции принял Владимир Путин

Компании – учредители российского Альянса по защите детей в цифровой среде подписали добровольные обязательства об ограничении вредного и противоправного интернет-контента для несовершеннолетних пользователей.
Эксперты обсудили, как сделать интернет для детей безопасным

Участие в церемонии подписания в режиме видеоконференции принял президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул принципиальное значение активной позиции общества и бизнеса в обеспечении безопасности детей в интернете. Он также отметил, что онлайн-пространство должно было наполнено позитивным, просветительским материалом.

Хартию подписали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".

По словам председателя Альянса Антона Шингарева, подписанты чувствуют свою ответственность за то, чтобы сделать цифровую среду удобной для детей, чтобы они смогли учиться, общаться и развиваться.

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил, что у бизнеса имеются технологии, которые позволят защищать детей "от зловредности и ядовитых ягод в интернете", сообщает РИА Новости.

В Совете Федерации ранее предложили запретить так называемый треш-стриминг — прямые интернет-трансляции с нарушением моральных и юридических норм. В случае одобрения законопроекта административный штраф будет достигать 600 тысяч рублей.

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