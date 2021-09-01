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Военные строители возвели в Дагестане 36 социальных объектов

14:52
  • среда
  • 01 сентября 2021

Об этом доложило Минобороны

В среду Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане. Военные строители передали властям республики 36 школ, детских садов и яслей - об этом главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, эти учреждения сделают лучше и комфортнее жизнь людей сразу в 30 населенных пунктах. В новые школы смогут пойти 700 учеников, а сады и ясли примут почти шесть с половиной тысяч малышей, сообщает "ТВ Центр".

Но на этом работа ведомства в Дагестане не закончится - всего военные построят в республике 73 образовательных учреждения.

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