ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко рассказал о фиаско американцев в Афганистане

14:06
  • среда
  • 01 сентября 2021

Это просчет Вашингтона

Уход американцев из Афганистана превратилось в "позорное бегство".  
"Афганистан - лишь повод": критика в адрес Байдена звучит все громче

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя произошедший в аэропорту Кабула хаос. По его мнению, сейчас США лучше разместить свои силы в соседних странах – Таджикистане, Узбекистане и Туркмении, а затем покинуть регион. 

"Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство", - отметил Лукашенко.

Несмотря на то, что белорусский лидер назвал миссию США в Афганистане провальной, окончательные выводы делать еще рано, так как Вашингтон обычно "играет в долгую", передает РИА Новости

"Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые. Больше двух триллионов они угрохали на эту войну", - сообщил он.

15 августа боевики "Талибана" (организация запрещена в России – прим. ред.) без боя вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. По информации РИА Новости, в стране сформировано новое правительство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.