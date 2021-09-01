Лукашенко рассказал о фиаско американцев в Афганистане

Это просчет Вашингтона

Уход американцев из Афганистана превратилось в "позорное бегство".

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя произошедший в аэропорту Кабула хаос. По его мнению, сейчас США лучше разместить свои силы в соседних странах – Таджикистане, Узбекистане и Туркмении, а затем покинуть регион.

"Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство", - отметил Лукашенко.

Несмотря на то, что белорусский лидер назвал миссию США в Афганистане провальной, окончательные выводы делать еще рано, так как Вашингтон обычно "играет в долгую", передает РИА Новости.

"Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые. Больше двух триллионов они угрохали на эту войну", - сообщил он.

15 августа боевики "Талибана" (организация запрещена в России – прим. ред.) без боя вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. По информации РИА Новости, в стране сформировано новое правительство.

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