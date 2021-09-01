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Саруханов рассказал, как стал первым учителем пения для Бузовой

14:58
  • среда
  • 01 сентября 2021

Композитор давал будущей певице уроки вокала в 2006 году

Композитор и исполнитель, заслуженный артист России Игорь Саруханов поделился воспоминаниями 15-летней давности о том, как учил петь Ольгу Бузову — в те времена рядовую участницу телевизионного реалити-шоу "Дом-2".
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В эфире шоу "Давай поговорим" с Вадимом Манукяном Саруханов рассказал, что познакомился с Бузовой в 2006 году. Музыканта пригласили в качестве наставника: он дал участнице "Дома-2" мастер-класс перед вокальным баттлом.

От прямого ответа на вопрос об успехах своей подопечной в конкурсе Саруханов уклонился, отметив лишь "ну мы же спели, спели живьем".

Вокальные способности Ольги Бузовой регулярно становятся объектом обсуждения. Популярный поп-исполнитель 1990-х Виктор Салтыков скептически оценил данные теледивы, заявив, что ей никогда не стать Пугачевой. Певец назвал позором попытки петь людей, которые не умеют это делать.

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