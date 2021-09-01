Все дома и соцобъекты Москвы подготовлены к отопительному сезону

Подготовка к зиме началась еще в мае, сразу после отключения отопления

К 1 сентября все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как уточнил заммэра, к осенне-зимнему периоду подготовлено более 74 тысяч объектов: свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все мероприятия проходили в соответствии с графиком и завершены в установленный срок.

На протяжении почти четырех месяцев проводились гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений. Также осуществляется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей.

По линии тепло- и энергокомпаний подготовлено более 17 тысяч километров тепловых сетей, 10,5 тысячи тепловых пунктов, 182 котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысяч километров электрических сетей, 163 высоковольтных и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций.

Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и около 5 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 623 пожарных гидранта и более 2,5 тысячи колодцев.

Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт более 2,2 тысячи километров газовых сетей, 244 газораспределительных пунктов, а также провели работы по реконструкции 43 километров газопровода.

Бирюков добавил, что в рамках подготовки к зиме в городе осуществляется ремонт дорог, мостов и тоннелей. В 2021 году асфальтобетонное покрытие обновят почти на 2,8 тысячи дорожных объектов общей площадью свыше 23 млн квадратных метров, запланирован ремонт более 30 мостовых сооружений, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Подготовка столицы к следующей зиме началась еще в мае, сразу после отключения отопления. В июле Петр Бирюков рассказал, что для работы в холодный сезон подготовлено свыше 23 тысяч единиц коммунальной техники. Кроме того, увеличена мощность снегоплавильных пунктов, еще 38 станций находятся в резерве.

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