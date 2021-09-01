В Британии рассказали о гастрономических причудах Елизаветы II

Их мало, но они необычны

Британские СМИ раскрыли рацион королевы Елизаветы II.

Несмотря на то, что главе монархии уже 95 лет, она не прочь угоститься кусочком торта или съесть гамбургер за обедом, пишет издание Hello!. Королева очень любит выпечку и позволяет себе небольшой кусочек каждый день.

В королевском меню есть всего несколько пунктов, которых Елизавета II требует придерживаться. Это отсутствие чеснока во всех блюдах и корочек на бутербродах. Глава британской монархии любит сэндвичи с тунцом, но употребляет их исключительно с хлебом без корочки.

"Шеф-повар отругал меня за то, что я подал бутерброды с корочкой", - поделился воспоминанием королевский повар Оуэн Ходжсон.

Также королева не употребляет в пищу продукты, которые содержат крахмал: рис, макароны, картофель.

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