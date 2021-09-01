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Эксперт объяснил, почему система онлайн-голосования прозрачна и понятна

14:56
  • среда
  • 01 сентября 2021

В этом году к нему большой интерес

Сервис проверки статуса заявки на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) повышает доверие к выборам.
До окончания регистрации на онлайн-голосование в сентябре осталось меньше двух недель

Избиратель сможет отслеживать статус заявления: отправка, проверка, одобрение. Все данные проходят проверку Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщил агентству "Москва" председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Каждому заявлению присваивается уникальный номер, который будет отражен в уведомлениях на портале mos.ru и в электронных письмах. Блокчейн-технология дополнительно защищает данные пользователя.

По словам Козлова, москвичи интересуются онлайн-голосованием. "В этом году интерес будет еще выше - нам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, интерес к политическим фигурам такого уровня традиционно высок", - отметил он.

Регистрация на дистанционное электронное голосование открыта в Москве со 2 августа. Подать заявление можно до 13 сентября включительно до 23:59 мск. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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