Лавров, Турчак и Попов открыли памятник  Александру Невскому в Москве

Монумент установили на улице Лобачевского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в районе Проспект Вернадского Западного административного округа столицы.

Евгений Попов отметил, что святой благоверный князь Александр Невский почитаем всеми русскими людьми. Журналист рассказал, что удалось в достаточно короткие сроки "притащить этот прекрасный камень из Карелии", создать памятник, который будет радовать москвичей и всех, кто приезжает в Москву, и выбрать место для его установки.

Ранее Евгений Попов сообщал, что окажет содействие в установке памятника князю Александру Невскому на улице Лобачевского в столичном районе Проспект Вернадского. Журналист рассказал, что почти 4500 москвичей проголосовали за установку монумента именно в этом месте.

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