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Собянин: на участие в онлайн-голосовании записались 1,3 млн москвичей

15:17
  • среда
  • 01 сентября 2021

Безопасность и анонимность при таком формате гарантированы, подчеркнул мэр Москвы

Для участия в дистанционном электронном голосовании записались уже 1,3 миллиона жителей Москвы. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Москвичи рассказали о плюсах электронного голосования

В ходе выступления на тему "Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов" на II марафоне "Новые знания" мэр напомнил, что благодаря онлайн-формату можно голосовать, находясь дома или на даче.

Это открывает совершенно другие возможности, причем система безопасности, контроля и анонимности гарантирована, подчеркнул Сергей Собянин.

Принять участие в ДЭГ смогут зарегистрированные в Москве граждане России, которым на день голосования исполнится 18 лет. Потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Все заявления направляются в ЦИК России на проверку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До конца регистрации на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября, осталось менее двух недель. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

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