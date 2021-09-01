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Более 7 тыс. россиян досрочно проголосовали на выборах в Госдуму

15:16
  • среда
  • 01 сентября 2021

Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова

С 29 августа в 10 регионах России на выборах в Госдуму досрочно проголосовали более 7 тысяч человек. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Досрочное голосование проходит с 29 августа по 16 сентября.

Проголосовать досрочно в труднодоступных или отдаленных местностях, а также на судах смогут избиратели 11 регионов: Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Магаданской, Мурманской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. При этом в Калининградской области досрочное голосование будет организовано только для групп избирателей, находящихся на судах.

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